Мода на регионы. Стоит ли снимать кино в Сибири и на Алтае и что для этого нужно?

Продюсеры и киноэксперты рассказали, как развивается в кино в регионах, чего не хватает Сибири и Алтайскому краю и почему сейчас лучшее время для дебютантов Кино в Сибири и в Алтайском крае все еще делает свои первые шаги.
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