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Лидер британских консерваторов призвала сократить льготы из-за "угрозы" от РФ

Лидер британских консерваторов призвала сократить льготы из-за "угрозы" от РФ

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок предложила резко сократить социальные льготы ради увеличения оборонных расходов и связала это с «угрозой» со стороны России.

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