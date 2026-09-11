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Нижегородская правда

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Спортивный праздник в Нижнем Новгороде объединил поколения

Спортивный праздник в Нижнем Новгороде объединил поколения

На стадионе школы №188 в Нижнем Новгороде состоялся спортивный праздник «Осенний марафон здоровья». Мероприятие объединило школьников, их родителей, педагогов, профессиональных спортсменов и почётных гостей.

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