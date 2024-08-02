Еще одно подтверждение разворачивающейся холодной войны между Россией и Западом – тайный обмен заключенными.
Домой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Еще одно подтверждение разворачивающейся холодной войны между Россией и Западом – тайный обмен заключенными.
Свежие комментарии