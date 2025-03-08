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Войска потеряли до 600 военных и несколько единиц бронетехники

Войска потеряли до 600 военных и несколько единиц бронетехники

Группировка войск «Центр» ликвидировала до 600 украинских солдат за сутки Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали до 600 солдат Вооруженных сил Украины за последние сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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