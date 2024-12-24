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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали про полезный для десен напиток на новогоднем столе

Россиянам рассказали про полезный для десен напиток на новогоднем столе

Речь про красное вино В последнее время о красном вине говорят не просто как об алкогольном напитке, а как о полезном для здоровья полости рта продукте, рассказала в интервью РИАМО главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

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