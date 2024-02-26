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НАША ЛОСИНКА

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На станции «Лосиноостровская» прошел рейд

Сотрудники транспортной полиции на станции Москва-Ярославская совместно с представителями ОАО «РЖД» проводят рейды на Ярославском вокзале города Москвы, станциях «Ростокино», «Яуза» и «Лосиноостровкая» по профилактике травматизма.

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