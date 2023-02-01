ПЛЕЙМЕЙКЕР

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1 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Бетис» против «Барселоны», «Майнц» против «Баварии»

1 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Бетис» против «Барселоны», «Майнц» против «Баварии»

«Плеймейкер» представляет расписание матчей и соревнований, запланированных на 1 февраля 2023 года. Футбол Ла Лига 23:00 (мск) Бетис — Барселона Лига 1 21:00 (мск) Реймс — Лорьян 21:00 (мск) Лилль — Клермон 21:00 (мск) Анже — Аяччо 21:00 (мск) Тулуза — Труа 21:00 (мск) Нант — Марсель 23:00 (мск) Ренн — Страсбур 23:00 (мск) Лион — Брест 23:00 (мск) Монпелье — ПСЖ 23:00 (мск) Монако — Осер 23:00 (мск) Ланс — Ницца Кубок Германии 20:00 (мск) Лейпциг — Хоффенхайм 22:45 (мск) Майнц — Бавария Хоккей НХЛ.

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