🔜«Плевать нам. Только злее и упрямее становлюсь»: Глава Крыма рассказал, как реагирует на обвинения властей Украины «Плевать нам, что они там сказали об аресте нас ещё 5 марта 2014 года.
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🔜«Плевать нам. Только злее и упрямее становлюсь»: Глава Крыма рассказал, как реагирует на обвинения властей Украины «Плевать нам, что они там сказали об аресте нас ещё 5 марта 2014 года.