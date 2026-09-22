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Астрофизик Чумаков объяснил смену сезона в день осеннего равноденствия

Астрофизик Чумаков объяснил смену сезона в день осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие наступает, когда Солнце пересекает небесный экватор. В этот момент в астрономии начинается новый сезон, сообщает газета «Известия» .

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