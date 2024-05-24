«Тагын бераз көтеп карыйм да, булмаса, аерылышырга туры киләчәк», – диде. Әле шул вакытта, без бала ясар өчен бер-беребезгә туры килмибездер, дип тә әйтеп куйды.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Тагын бераз көтеп карыйм да, булмаса, аерылышырга туры киләчәк», – диде. Әле шул вакытта, без бала ясар өчен бер-беребезгә туры килмибездер, дип тә әйтеп куйды.