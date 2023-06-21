МегаФон расширил покрытие 4G в городе Фокино

Жители ЗАТО Фокино, автотуристы и пассажиры общественного транспорта получили возможность комфортно пользоваться привычными интернет-сервисами в отдаленных от центра города районах.
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