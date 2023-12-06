Каким должен быть температурный режим в разных помещениях?

В квартире важно поддерживать оптимальную температуру и правильный уровень влажности. Влажность и высокая температура могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем.
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