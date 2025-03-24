Россия усиливает технологическое развитие Дальнего Востока, требует решений

Юрий Трутнев, вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, выразил обеспокоенность тем, что технологический потенциал региона используется недостаточно эффективно.
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