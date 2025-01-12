Росавиация: после отмены ограничений в Пулково первым сел борт из Новосибирска

В петербургском аэропорту Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения на полеты. Первым самолетом, который сел в воздушной гавани, стал пассажирский лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.