Росавиация: после отмены ограничений в Пулково первым сел борт из Новосибирска

В петербургском аэропорту Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения на полеты. Первым самолетом, который сел в воздушной гавани, стал пассажирский лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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