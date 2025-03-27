Представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ

Представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа погиб при израильском авиаударе на севере сектора Газа. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Aqsa, управляемый палестинской группировкой.
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