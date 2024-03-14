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Льготный тариф на электричество сможет получить больше дачников

В Союзе садоводов заявили о старте масштабной программы по передаче электросетевого хозяйства СНТ профессиональным сетевым компаниям, а также о применении понижающего коэффициента при оплате электроэнергии в таких товариществах.

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