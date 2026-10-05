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Воронежские новости

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Не поделили победы в розыгрышах: жительница Борисоглебска пошла на соперницу с ножом

Не поделили победы в розыгрышах: жительница Борисоглебска пошла на соперницу с ножом

39-летнюю жительницу Борисоглебска обвиняют в покушении на убийство. Причиной конфликта стали выигрыши другой участницы розыгрышей в мессенджере MAX.

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