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США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке – WSJ

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке – WSJ

США увеличивают военный контингент на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Источник фото: US Air Force «Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном,», — говорится в публикации.

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