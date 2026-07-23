США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке – WSJ

США увеличивают военный контингент на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Источник фото: US Air Force «Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном,», — говорится в публикации.
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