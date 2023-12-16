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Орбакайте после конфуза на «Песне года» сменила гнев на милость

Орбакайте после конфуза на «Песне года» сменила гнев на милость

Певица Кристина Орбакайте осталась довольна последними съемками в России. Кристина Орбакайте продолжает заниматься тем, ради чего вернулась в Россию: снимается в новогодних программах и выступает на праздничных концертах (не бесплатно, конечно).

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