Депутат Водолацкий заявил об иностранных подразделениях на Купянском направлении

В зоне проведения спецоперации России на Украине находятся иностранные подразделения. Об этом сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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