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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрк о переходе в «Шанхай»: «Это новый вызов и опыт. Много слышал о том, насколько красив Петербург – постараюсь его посмотреть»

Нападающий « Шанхая » Мартин Фрк поделился мнением о переходе в китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге.

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