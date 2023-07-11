Страна и люди

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  • Eugene69072
    И снимок, и пост - просто потрясающие. Браво, автор!Одинокий волк (ка...
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    Ну, всё ! Сейчас наши  учёные, конструкторы, всё ВПК забросит работу по производству "Искандеров, "Калибров",Цирконов...Достало уже это п...

Достало уже это преклонение перед Западом

Достало уже это преклонение перед Западом

Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример:  Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
У Англии уже нет армии, осталась одно ЛОЖЬ!!!! Пора МОЧИТЬ мировое ЗЛО!!!!
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14 час.
Борис Виленский
Устал я от болтовни на старости лет. Пора ё...ть по Лондону, Вашингтону и Варшаве. И в мире на сто лет наступит тишина.
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9 час.
tsan tsan
Ну, всё ! Сейчас наши  учёные, конструкторы, всё ВПК забросит работу по производству &quot;Искандеров, &quot;Калибров&quot;,Цирконов&quot;, &quot;Кинжалов&quot; и прочего отечественного недооружия и будет пробовать клепать копии &quot;Storm Shadow&quot;. Вот свезло, так свезло. А если серьёзно, то браво автору за поднятый вопрос и немножечко отхлеставший по мордосам  часть пишущей братии. Браво, автор !
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8 час.

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