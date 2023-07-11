Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример: Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".
Достало уже это преклонение перед Западом
Комментарии
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Анатолий Анатольев
У Англии уже нет армии, осталась одно ЛОЖЬ!!!! Пора МОЧИТЬ мировое ЗЛО!!!!
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14 час.
Борис Виленский
Устал я от болтовни на старости лет. Пора ё...ть по Лондону, Вашингтону и Варшаве. И в мире на сто лет наступит тишина.
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9 час.
tsan tsan
Ну, всё ! Сейчас наши учёные, конструкторы, всё ВПК забросит работу по производству "Искандеров, "Калибров",Цирконов", "Кинжалов" и прочего отечественного недооружия и будет пробовать клепать копии "Storm Shadow". Вот свезло, так свезло. А если серьёзно, то браво автору за поднятый вопрос и немножечко отхлеставший по мордосам часть пишущей братии. Браво, автор !
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8 час.
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