Достало уже это преклонение перед Западом

Устал я от болтовни на старости лет. Пора ё...ть по Лондону, Вашингтону и Варшаве. И в мире на сто лет наступит тишина.

tsan tsan

Ну, всё ! Сейчас наши учёные, конструкторы, всё ВПК забросит работу по производству "Искандеров, "Калибров",Цирконов", "Кинжалов" и прочего отечественного недооружия и будет пробовать клепать копии "Storm Shadow". Вот свезло, так свезло. А если серьёзно, то браво автору за поднятый вопрос и немножечко отхлеставший по мордосам часть пишущей братии. Браво, автор !