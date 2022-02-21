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Уволенного министра обороны Казахстана задержали за бездействие власти

Уволенного министра обороны Казахстана задержали за бездействие власти

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев  В Казахстане уволенного после Уволенный после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры.

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