ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Казахстане уволенного после Уволенный после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Казахстане уволенного после Уволенный после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры.
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