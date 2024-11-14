Эксперты дали советы по содержанию питомцев зимой

Специалисты рассказали, как содержать домашних питомцев в холодное время года.Так, если собаки содержатся на улице в вольере или на цепи, то на зиму следует утеплять их будки, кормить более калорийной, теплой пищей.
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