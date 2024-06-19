Марочко: ВСУ не хоронят погибших военных, а избавляться от тел, сбрасывая в реку

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил со ссылкой на свои источники, что в реке Жеребец в последнее время обнаружены тела людей, как в военной форменной форме, так и без нее.
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