Президент Владимир Путин увеличил размер выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

На данную выплату могут рассчитывать все, кто получил такие травмы с самого начала СВО Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.
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