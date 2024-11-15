Президент Владимир Путин увеличил размер выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

На данную выплату могут рассчитывать все, кто получил такие травмы с самого начала СВО Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.