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Президент Владимир Путин увеличил размер выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

Президент Владимир Путин увеличил размер выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

На данную выплату могут рассчитывать все, кто получил такие травмы с самого начала СВО Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.

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