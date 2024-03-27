Рынок слабо растет на открытии, покупают ВТБ

Российский рынок открыл торги в среду, 27 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,15% до 3290,31 пункта, индекс РТС прибавил 0,24% до 1118,94 пункта.
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