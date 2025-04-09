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Позитив для оптимистов

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Русская Немезида прописала высшую меру

Русская Немезида прописала высшую меру

В начале СВО несть числа было желающим заставить Россию «ответить за все». Отпетые мошенники выписывали какие-то нелепые ордера на арест, записывали нас на «Миротворец», пачками раздавали индивидуальные санкции.

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