Заказы физлиц из-за границы могут начать облагать пошлиной, независимо от це...

Заказы физлиц из-за границы могут начать облагать пошлиной, независимо от цены– Что это значит? На таких площадках, как Aliexpress и Ozon, для простых людей (физических лиц), теперь отсутствует минимальный порог (напомню: сейчас он 1000) беспошлинного ввоза своих покупок, сделанных за рубежом (подавляющая большинство товаров).