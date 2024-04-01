Эксперт проекта «Молодежь Москвы» рассказал о техниках взаимодействия с аудиторией

Чтобы успешно выступить на публике, необходимо заинтересовать аудиторию и удерживать ее внимание. Этого можно добиться при помощи диалога со слушателями, интересных историй, цитат или фраз, иллюстрирующих тему доклада.
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