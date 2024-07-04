Что такое БРИКС? Пауза кончилась: Локомотив порядка начал движение

Это уже официально: помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений" во вторник, заявил, что среди тех, кто совсем недавно подали свои заявки в БРИКС, — Таиланд и Малайзия.
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