Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле

Мировая глобалистская пресса наперебой пытается доказать человечеству, которое сейчас прильнуло к телеэкранам и распространяемым через соцсети видеороликам с мест событий на Святой земле, что израильская спецслужба МОCСАД "проспала" вторжение боевиков ХАМАС 7 октября.
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