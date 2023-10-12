Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле

Мировая глобалистская пресса наперебой пытается доказать человечеству, которое сейчас прильнуло к телеэкранам и распространяемым через соцсети видеороликам с мест событий на Святой земле, что израильская спецслужба МОCСАД "проспала" вторжение боевиков ХАМАС 7 октября.