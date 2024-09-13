Инвесторы проявят осторожность в ожидании ставки Банка России

В пятницу, 13 сентября, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон, и все внимание инвесторов направлено на предстоящее заседание Банка России, который озвучит свое решение по ставке.
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