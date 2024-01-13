Что российские мужья запрещают женам?

АМ

Алиса Майская

Речь, очевидно, о мужьях с погранично организованной, (недоразвитой) личностью. У здорового, зрелого мужчины этот список не вызовет ничего кроме смеха и недоумения. А инфантильные люди встречаются и среди мужчин, и среди женщин у всех народов и во все времена.