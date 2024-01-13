Несмотря на то, что крепостное право отменили аж в 1861 году, некоторые мужья считают себя вправе указывать женам, куда им ходить, с кем общаться, что носить и как стричься.
Что российские мужья запрещают женам?
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Речь, очевидно, о мужьях с погранично организованной, (недоразвитой) личностью. У здорового, зрелого мужчины этот список не вызовет ничего кроме смеха и недоумения. А инфантильные люди встречаются и среди мужчин, и среди женщин у всех народов и во все времена.
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10 час.
А
Александр24
Навалено всё в кучу и рациональное и нерациональное и зёрна и плевела - по принципу - кое-кто, кое-где у нас порой.
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10 час.
Элина Морозова
Вот такие у нас мужчины, У каждого свои тараканы. Бывают и без тараканов.
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8 час.
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