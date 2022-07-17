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Николаев считает справедливым удаление Рыбуса в матче «Спартак» — «Ахмат»

Николаев считает справедливым удаление Рыбуса в матче «Спартак» — «Ахмат»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) оценил действия судьи Владислава Безбородова в эпизоде с удалением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ахматом» (1:1).

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