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40-летний вратарь «Эдмонтона» Смит сделал шатаут в 7-м матче с «Лос-Анджелесом». Это была его 1-я такая игра в карьере

40-летний вратарь «Эдмонтона» Майк Смит сделал шатаут в 7-м матче серии с «Лос-Анджелесом».  «Ойлерс» обыграли «Кингс» (2:0, 4-3 в серии первого раунда).

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