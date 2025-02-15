WSJ: Украина сбила F-16 летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания

США преднамеренно не предоставили доступ к тактической сети Link 16Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили собственный истребитель F-16 летом 2024 года из-за отсутствия доступа к системе опознавания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского законодателя и другие источники.