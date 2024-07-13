Российские инженеры научились определять модификации Storm Shadow

Российские инженеры изучили попавшую в их распоряжение британскую крылатую ракету Storm Shadow. Они определили особенности работы блоков управления и научились определять модификации ракет, сообщает РИА Новости.
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