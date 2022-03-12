Дмитрий Алиев не выступит на Кубке Первого канала

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев не выступит на Кубке Первого канала. Об этом сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

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