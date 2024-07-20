Сурикат, живущий в Ленинградском зоопарке, обнаружил опасность и предупредил сородичей

Жизнь маленьких зверьков полна удивительных моментов Ленинградский зоопарк разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором сурикат стоит на задних лапках и оглядывается по сторонам.
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