"Специально не закрываю аккаунт". Екатерина Варнава ответила на массовый хейт в сети

Екатерина Варнава, которую на днях раскритиковали за "провальное" шоу в Юрмале, ответила на массовый хейт в сети.
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