Трихолог Варенова предупредила о рисках тугих причесок для детских волос

Трихолог Татьяна Варенова рассказала, что тугие прически с бантами и косичками, которые часто делают девочкам на школьные линейки, могут привести к выпадению волос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петербургские пед...
- Церемония прощани...
- Гросси: МАГАТЭ со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым