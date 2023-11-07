Какие звуки не слышат русские в иностранных языках

Во многих иностранных языках есть звуки, которые русским очень сложно воспринять. Носовые гласные Французы воспроизводят слово bon [«хороший»] как сочетание двух звуков: согласного «b» и гласного «о», произносимого через нос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии