Новую музыкальную школу достроят в Королеве к концу года

Строительство новой музыкальной школы продолжается в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Недавно здесь завершились монолитные работы по возведению здания, о чем сообщили в областном министерстве строительного комплекса.
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