Как восстановить рукоятку инструмента из молочных бутылок HDPE

Потеря заводской рукояти у рабочего инструмента — ситуация неприятная, но далеко не безвыходная. Вместо того чтобы списывать напильник, стамеску или другой полезный предмет, можно подарить ему вторую жизнь.
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