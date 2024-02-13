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"В смысле, сами разбирайтесь с русскими?" Обитатели "цветущего сада" закатили истерику после интервью Путина и слов "полковника" Трампа

"В смысле, сами разбирайтесь с русскими?" Обитатели "цветущего сада" закатили истерику после интервью Путина и слов "полковника" Трампа

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Со вчерашнего вечера в западных изданиях стоит дикое недовольство.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да Трамп еще в свою первую каденцию говорил, что выведет  США из НАТО. И таки вывел! Хоть и не президент))- весной прошлого года американцы уши из Прибалтики. поделив её между остальными членами альянса: Литва досталась Бундесверу, Латвия-Французским вооруженным силам (что логично, раз Францию , как и Латвию, возглавляют  пидоры из одного &quot;гей- лукошка&quot;), а Эстония - Английским (холодно там и сыро, как раз климат для Туманного Альбиона)) А дальше США собираются оставить Европу голой, поэтому коммерческого смысла в защите нищебродов нет никакого)) Трамп еще во времена своего президентства закорешился с одним из кланов Лондона, который тогда представлял Борис Джонсон, обещав тому, что обглоданную европейскую косточку бросит Великобритании. Так как все европейские элиты были в курсе этих планов.. против США не попрешь... и не важно, кто президент- Трамп или Байден- жрать Европу будут оба. Отсюда вывод- пристроиться к сильному. А Трамп назначил любимой женой Лондон, приходится идти к нему- поэтому Шольц и Макрон принесли присягу Великобритании.  Потом пришел Байден и все смешалось в доме Облонских-начался всеевропейский хаос мысли: куда податься? И судя по тому, как все воспряли, решено было делать ставку на Трампа и его &quot;кореша&quot; в Лондоне (но не на Лондон Сунака, а на Лондон Бориски Джонсона). Лондон, вдруг узнав, что США обещались Путину не активировать 5-ую статью НАТО, завизжали, как укушенные укрозомби. Вот пока наблюдаем этот концерт с попытками Прибалтики отвертеться от своей судьбы - войти  в Российскую сферу влияния.
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5 час.
Natalija Osminina
Когда Путин говорил Такеру, что хорошую мину при плохой игре (объяснение мировой общественности, почему США бросили и Украину, и Европу) США дожны придумать сами, он прекрасно знал, что уже придумал Трамп - назначить стрелочником БАЙДЕНА.  Трампу надо обвинить во всей грехах Байдена- и в его связях с сынулей в коррупционных делах Буризмы и пр. Трамп скажет , что неправильная стратегия Байдена привела к дружбе России с Китаем и Ираном, что в военной доктрине США считается непростительной ошибкой. Что продолжать войну на Украине НЕВЫГОДНО для США- она обкрадывает бюджет. И единственное, что держало Байдена на Украине и заставляло тратить на нее деньги американских честных налогоплательщикам (за которых как раз радеет Трамп) лишь личные чисто коррупционные интересы Байдена. Затягивание украинского кризиса НЕ отвечает интересам США - у них еще битва с Китаем- Тайвань и пр. Что маразматик Байден неправильно оценил обстановку, когда Путин предложил восстановить паритет сил. Ведь, требования Путина справедливы- НАТО же обещала не расширяться. Значит, надо пойти навстречу Путину и убрать инфраструктуру НАТО на границы 1997 года. Потому что защищать никому не нужную Европу- не только финансово не рационально, но и подставляет США под ядерное уничтожение. Это будет главный козырь Трампа (Козыря) – он обвинит Байдена в развязывании Третьей Мировой. Трамп уже неоднократно заявлял, что слабый и некомпетентный Байден поставил мир на грань ядерной войны: &quot;Мы на пороге Третьей Мировой, если кто-то этого не знает&quot;. Трамп скажет, что Байден подверг не только США риску погибнуть в ядерном катаклизме, но и планету. И потому он выступил СПАСИТЕЛЕМ ПЛАНЕТЫ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ!!! Аллилуйя!)))
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Евро жопа давно уже не цветущий сад а вонючий сортир. Особенно когда туда рванули после негров и арабов голодранцы хохлы.
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4 час.

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