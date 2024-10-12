Honda начала испытания нового поколения недорогого седана Amaze

Японский автопроизводитель Honda приступил к тестам новой генерации своей бюджетной модели Amaze. Автомобиль, кузов которого скрывается за плотным камуфляжем, заметили на общественных дорогах во время испытаний.
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