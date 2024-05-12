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Царьград

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Белгород атаковали оружием НАТО – заявление поспредства России при ОБСЕ

Белгород атаковали оружием НАТО – заявление поспредства России при ОБСЕ

Атака на Белгород днём 12 мая была совершена с применением вооружений НАТО. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Наебните по НАТО ,иначе их не остановить.Когда война придет на их знмли ,тогда они задумаются ,может быть .
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16 час.
ruslava Митькина
Где обещанные жесткие ответки  поставщикам снарядов? Сколько еще должно погибнуть мирных жителей?
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3 час.

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