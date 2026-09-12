Колумнист Савчук оценил значение успехов хуситов для России

Успехи йеменских повстанцев-хуситов в борьбе с официальными властями Йемена и поддерживающей их Саудовской Аравией привели к росту цен на нефть, и именно в этом заключается их значение для России.
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