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Татар-информ

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Колумнист Савчук оценил значение успехов хуситов для России

Колумнист Савчук оценил значение успехов хуситов для России

Успехи йеменских повстанцев-хуситов в борьбе с официальными властями Йемена и поддерживающей их Саудовской Аравией привели к росту цен на нефть, и именно в этом заключается их значение для России.

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